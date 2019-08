Business news: Trump, iniziati colloqui con Seul per maggior contributo economico per truppe nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto sono iniziati i negoziati per indurre la Corea del Sud a pagare di più per il costo di mantenimento delle truppe statunitensi nella regione "per proteggersi da qualsiasi minaccia proveniente dalla Corea del Nord". “I colloqui si sono intensificati. La Corea del Sud è una nazione molto ricca che ora sente l'obbligo di contribuire alla difesa militare fornita dagli Stati Uniti d'America", ha dichiarato il presidente Usa su Twitter. (Was)