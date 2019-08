Business news: Cambogia, la microfinanza “sregolata” pone un rischio per l’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La microfinanza della Cambogia – una industria da 8 miliardi di dollari presentata da investitori e ong occidentali come un volano di opportunità finanziarie per quel paese in via di sviluppo – si sta invece rivelando una trappola del debito per un crescente numero di famiglie e imprese, tanto da minacciare la tenuta dell’economia cambogiana. Secondo un rapporto pubblicato questa settimana dai gruppi per i diritti civili Licadho e Sahmakum Teang Tnaut, la concessione sregolata di prestiti e finanziamenti nel settore della microfinanza cambogiana, che conta 2,4 milioni di clienti ed è in rapida crescita, ha portato alla vendita coatta di terreni, alla migrazione causata dal debito, al lavoro minorile e a calo dell’assunzione di alimenti. Lo studio, intitolato “Danni collaterali”, si chiede se il tasso di interesse “non performante” dell’1,8 per cento sia mantenuto così basso proprio dagli “abusi dei diritti umani”, e sottolinea gli utili multimilionari conseguiti dalle istituzioni di microcredito e dai loro azionisti. (Fim)