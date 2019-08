Business news: cooperazione nel settore al centro visita funzionario Usa Fannon in Giordania

- Giordania e Stati Uniti hanno discusso la cooperazione nel settore energetico in occasione della visita ad Amman dell'assistente del segretario di Stato Usa per le risorse energetiche, Francis Fannon. Lo riferisce l’agenzia di stampa giordana “Petra”. Durante la visita, il funzionario statunitense è stato ricevuto dal ministro dell'Energia e delle Risorse minerarie della Giordania, Hala Zawati, dal responsabile del dicastero per la Pianificazione e la Cooperazione internazionale, Mohamad al Ississ. Nel colloquio con Zawati, avvenuto ieri, Fannon è stato informato sugli sviluppi del settore energetico giordano. Nello specifico, il ministro dell’Energia giordano ha sottolineato l’importante crescita delle rinnovabili nel mix energetico del paese, che attualmente rappresentano il 12 per cento del totale del consumo energetico. Zawati ha anche sottolineato l'importanza della connessione elettrica con i paesi vicini per migliorare la stabilità del sistema. Da parte sua, Fannon ha affermato l'impegno di Washington a fornire tutte le forme di sostegno al settore energetico della Giordania. Durante l’incontro tra Fannon e il ministro della Pianificazione sono state discusse le priorità e le aree di sviluppo della cooperazione tra Giordania e Stati Uniti, in particolare nel settore energetico. (Res)