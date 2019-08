Business news: Egitto, nuova “città del marmo” sarà aperta il prossimo anno

- Una nuova “città del marmo” sarà completata in Egitto nel corso del prossimo anno. Lo ha annunciato il presidente Abdel Fatah al Sisi in occasione dell’inaugurazione di un nuovo complesso industriale per la produzione di fosfati e fertilizzanti. “Il prossimo anno apriremo una nuova città del marmo, che contribuirà alla produzione di circa 30 milioni di metri cubi l’anno”, ha affermato il capo dello Stato. Lo scorso ottobre Al Sisi ha raggiunto un accordo con la società italiana Pedrini per la realizzazione di una città industriale del marmo situata nell’area di Galala, sulle coste del Mar Rosso. Il progetto include sette fabbriche per la produzione di marmo, uno stabilimento per la produzione delle attrezzature e un istituto di formazione. (Cae)