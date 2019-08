Yemen: fonti locali, separatisti si avvicinano a palazzo presidenziale di Aden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri ad Aden sono iniziati mercoledì 7 agosto, quando il numero due del Cts Hani Bin Braik, un ex ministro di Hadi, ha invitato le forze separatiste a fare irruzione nel palazzo presidenziale di Aden per rovesciare il governo. La giornata odierna è stata la più sanguinosa, con la morte di almeno 30 persone secondo fonti locali. Nel pomeriggio il ministero degli Esteri ha scritto su Twitter che quello in corso è un “colpo di Stato” condotto dal Consiglio transitorio del sud. Secondo “al Jazeera”, i separatisti hanno “preso il controllo delle più importanti basi militari e istituzioni governative” e si accingono ora “a conquistare l’intera città”. Sempre stando all’emittente del Qatar (paese che è rivale regionale di Arabia Saudita ed Emirati) è stato “il recente ritiro delle forze emiratine da Aden a incoraggiare i separatisti a entrare in azione”. A infiammare le tensioni, tuttavia, è stato anche un recente attacco rivendicato dagli Houthi contro una parata militare, nel quale hanno perso la vita 36 persone tra cui un comandante delle forze separatiste. Nel frattempo si aggrava anche la situazione umanitaria nella principale città del sud dello Yemen. Secondo il Consiglio norvegese per i rifugiati, i civili sono da giorni intrappolati nelle loro case e a corto di acqua e cibo. (Res)