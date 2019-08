Business news: Cina-India, appalti 5G, Pechino mette in guardia da esclusione Huawei

- La Cina ha messo in guardia l’India dall’aderire alla campagna di boicottaggio degli Stati Uniti contro il colosso dell’elettronica per le telecomunicazioni Huawei. Lo scrive il quotidiano “South China Morning Post”, secondo cui il 10 luglio scorso l’ambasciatore indiano a Pechino, Vikram Misri, è stato convocato dal ministero degli Esteri cinese, che ha esortato Nuova Delhi ad assumere iniziative autonome sul fronte dell’adozione della tecnologia 5G. Secondo fonti anonime citate dal quotidiano, durante il colloquio funzionari del ministero degli Esteri cinese hanno minacciato “controsanzioni” nel caso Nuova Delhi dovesse escludere Huawei dal mercato indiano del 5G. L’India dovrebbe intraprendere i test per l’installazione della nuova rete nazionale 5G nei prossimi mesi, ma non si è ancora espressa in merito all’ammissione del colosso tecnologico cinese alle gare d’appalto. Huawei, che ad oggi è il primo produttore mondiale di sistemi elettronici per il 5G, è al centro dello scontro tra Usa e Cina per il primato tecnologico globale. (Cip)