Business news: Pechino fissa midpoint yuan sotto 7 per dollaro per la prima volta dal 2008

- La Banca popolare cinese ha fissato oggi il cambio di riferimento a 7,0039 yuan per dollaro, sotto la soglia chiave di 7 yuan per la prima volta da maggio 2008. La decisione giunge nel pieno di una nuova escalation delle ostilità commerciali con gli Stati Uniti. Diversi analisti guardano alla correzione, al di sotto del midpoint di 6,9996 yuan per dollaro di ieri, 7 agosto, come l’anticipazione di ulteriori svalutazioni della valuta cinese, dopo che Washington ha deciso di declassare formalmente Pechino a manipolatore della valuta. Il tasso di cambio di riferimento dello yuan è in calo da sei giorni lavorativi consecutivi, e durante lo spot trading offshore mattutino lo yuan è stato più debole del tasso di riferimento. (Cip)