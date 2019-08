Business news: accordo tra Egitto e Bombardier per costruzione due monorotaie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouli, ha assistito alla firma dell’accordo sottoscritto con la compagnia multinazionale Bombardier per la costruzione di due monorotaie che collegheranno la metropoli del Cairo alla Nuova capitale amministrativa e al popoloso sobborgo Città 6 ottobre. Lo riferisce un comunicato stampa del governo egiziano. L'accordo è stato firmato questa stamattina al Cairo da Essam Wally, capo dell'Autorità nazionale egiziana per i tunnel e da Danny Di Perna, presidente di Bombardier Transportation. La prima monorotaia lunga 54 chilometri collegherà Il Cairo con la Nuova capitale amministrativa. I lavori per l’infrastruttura inizieranno questo mese e dureranno circa 34 mesi. La seconda monorotaia sarà lunga 42 chilometri e collegherà il sobborgo Città 6 ottobre alla metropolitana del Cairo. Per la realizzazione dell’opera verranno impiegati 42 mesi con i lavori che prenderanno il via il prossimo gennaio 2020. (Cae)