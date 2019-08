Serbia: concessa cittadinanza a ex premier thailandese Shinawatra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia ha concesso la cittadinanza all'ex premier della Thailandia, Yingluck Shinawatra, scappata dal paese asiatico nel 2017 dove è ricercata sulla base di accuse di negligenza. Shinawatra è fuggita a Dubai dove ha raggiunto il fratello Thaksin, anch'egli ex premier thailandese scappato nel 2006 per evitare di scontare in carcere una condanna per corruzione.Il governo di Belgrado ha deciso di concedere la cittadinanza in base alla norma secondo cui "cittadini stranieri possono ottenere la cittadinanza serba se questo è in linea con gli interessi del paese". La decisione sarebbe stata presa da Belgrado a fine giugno mentre in queste ore è avvenuta la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.(Seb)