Cipro: ministro Difesa turco, per Ankara necessario mantenere truppe sull'isola (2)

- Lunedì 15 luglio il Consiglio affari esteri dell’Unione europea ha deciso di sospendere i negoziati sull’Accordo comprensivo sul trasporto aereo e di sospendere ulteriori colloqui di alto livello con Ankara in risposta alle attività estrattive condotte dalla Turchia al largo di Cipro. In risposta alla misura, il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu ha annunciato che la Turchia invierà una quarta nave nel Mediterraneo orientale. “Se l’Ue prende simili decisioni contro la Turchia, incrementeremo le nostre attività. Abbiamo tre navi nel Mediterraneo orientale. Invieremo una quarta il prima possibile”, ha affermato Cavusoglu. Secondo il capo della diplomazia di Ankara, “non c’è bisogno di prendere seriamente” le conclusioni del Consiglio affari esteri, poiché “l’Ue sa bene che tali decisioni contro la Turchia sono impossibili da attuare”. Subito dopo le conclusioni adottate dal Consiglio affari esteri Ue, il governo di Ankara ha tenuto a rimarcare che queste “non influiranno in alcun modo” sulla determinazione della Turchia a proseguire le attività di ricerca di idrocarburi nel Mediterraneo orientale e dimostrano quanto l’Ue sia “prevenuta” nei confronti di Cipro. (segue) (Res)