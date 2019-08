Hong Kong: compagnia aerea sospende pilota coinvolto nelle proteste

- Cathay Pacific Airways, compagnia aerea cinese con sede a Hong Kong, ha sospeso un pilota arrestato durante le proteste antigovernative in corso sull’isola. La misura segue la richiesta del regolatore del settore aereo cinese, che ha chiesto di impedire che il personale di bordo coinvolto nelle proteste operasse sui voli verso la Cina, adducendo ragioni di sicurezza. Nel frattempo sono riprese anche questo fine settimana le proteste sull'isola. Lo polizia di Hong Kong ha sparato gas lacrimogeni sui manifestanti che oggi sono scesi in strada in nuove proteste antigovernative, sfidando il divieto della polizia. Secondo quanto riferisce il portale “Hong Kong Free Press”, la polizia è intervenuta nell’area di Tai Wai, distretto di Sha Tin, e nel distretto di Tai Po. (segue) (Cip)