M5S: Meloni, che finaccia Beppe Grillo, dai vaffa a casta

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un post su Facebook, attacca il fondatore del Movimento cinque stelle e scrive: "Per Beppe Grillo non serve dare la parola agli italiani con il voto. E' subito corso a salvare la poltrona ai suoi compagni. Che finaccia Beppe. Dai vaffa nei confronti della casta alla peggiore partitocrazia ribaltonista".(Rin)