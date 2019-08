Roma: frammenti di motore aereo cadono su Fiumicino, esploso motore su volo Norwegian rientrato in emergenza

- Alcuni frammenti di un aereo sono caduti su Fiumicino in zona Isola sacra. I pezzi, non più grandi di dieci centimetri, hanno colpito auto e moto in sosta, tende e tetti delle abitazioni causando ammaccature e lievi danni, in particolare ai vetri delle macchine. Nessuno però è rimasto ferito. I frammenti provengono da un aereo della Norwegian decollato alle 16.45 dall'aeroporto Leonardo da Vinci verso Los Angeles. Da quanto si apprende, subito dopo il decollo è imploso il motore sinistro dell'aereo. Il pilota ha immediatamente effettuato un atterraggio di emergenza. Nessuno dei 290 passeggeri a bordo e degli 11 uomini del personale di bordo risulta ferito. Questo non ha però impedito ai pezzi del motore imploso di cadere tra le case del comune dell'aeroporto in particolare su via Mariotti, via Opacchiasella, via Ingrellini e via Ceccotti in zona Isola sacra. Sul posto insieme alla Polizia locale di Fiumicino ci sono gli uomini della Polaria e dei carabinieri. (Rer)