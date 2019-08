Iraq: militare Usa ucciso in missione nel nord del paese

- Un militare statunitense in servizio è rimasto ucciso nel corso di una missione condotta insieme alle forze di sicurezza irachene nella provincia di Ninive, nel nord dell'Iraq. Lo ha reso noto il Comando centrale delle forze armate statunitensi (Centcom) in un comunicato. Il militare, secondo quanto reso noto, aveva ruolo di consigliere e stava accompagnando le forze irachene in un'operazione pianificata. Di recente l'Iraq ha annunciato il lancio di una nuova operazione militare contro le cellule rimanenti dello Stato islamico in varie zone del paese. L'identità del militare statunitense ucciso non è ancora stata resa nota. (Irb)