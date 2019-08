Tosi: Leodori, lutto per artista mondiale

- "È un giorno di lutto per il cinema mondiale, per Roma che lo aveva adottato anni fa, e per l'Italia che con la scomparsa di Piero Tosi perde un artista unico per talento e spessore umano". Lo scrive in un comunicato il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori per la morte del costumista premio Oscar Piero Tosi. (Com)