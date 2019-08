Libia: autobomba esplode a Bengasi, "uccisi due membri del personale Onu"

- Un'autobomba è esplosa oggi a Bengasi, nell'est della Libia, provocando la morte di due membri del personale della missione delle Nazioni Unite nel paese, Unsmil. Lo rende noto l'emittente satellitare "al Arabiya" citando fonti mediche locali. L'esplosione, come testimoniato dalle prime fotografie della scena dell'attacco, ha completamente distrutto un'auto, probabilmente quella a bordo della quale viaggiavano le due vittime. L'azione è avvenuta di fronte alla Banca di commercio e sviluppo e a un frequentato centro commerciale del quartiere di Hawari. Non è ancora chiaro quale sia il numero delle vittime. Bengasi è controllata dalle forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar dal 2017. Nelle scorse ore la missione Unsmil aveva espresso "rammarico" per non aver ricevuto dall'Lna alcuna risposta alla proposta di un cessate il fuoco a Tripoli in occasione dell'Eid al Adha, la festa islamica del sacrificio, che durerà quattro giorni a partire da domani. (Res)