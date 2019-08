Governo: è scontro aperto Lega-M5s, battaglia a colpi di accuse e rivendicazioni

- Non accenna a placarsi lo scontro sulla crisi tra gli ormai ex alleati di governo Matteo Salvini e Luigi Di Maio e si trascina, nell’afa agostana, a colpi di rivendicazioni dall’una e dall’altra parte. Se il vicepremier Salvini sottolinea che "agli insulti di grillini e kompagni rispondiamo solo con la forza delle nostre idee", per poi tacciare, da Policoro in Basilicata, una delle tappe odierne del suo beach tour, ogni ipotesi di maggioranze alternative Pd-M5s (smentite in realtà da entrambi i partiti), come "un insulto alla democrazia", l'altro vicepremier Di Maio risponde per le rime: "Gli italiani stanno affrontando una crisi di governo assurda voluta dalla Lega. Evidentemente, in questo anno la Lega ha passato il tempo a controllare i numeri dei sondaggi". Proprio sulla data del voto lo scontro si fa più acceso: il leader della Lega insiste: "L'unica cosa che mi aspetto è che il Parlamento si esprima il prima possibile, non dopo ferragosto ma prima di ferragosto". Dal canto suo, invece, il capo politico del M5s replica a distanza, annunciando una raccolta di firme "tra i parlamentari per chiedere la calendarizzazione d’emergenza alla Camera del taglio dei parlamentari. Contano i fatti, non le parole - tottolinea Di Maio -. E i fatti si possono dimostrare subito, non tra due mesi o tra due anni. Adesso. Poi subito il voto". (segue) (Rin)