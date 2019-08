Governo: è scontro aperto Lega-M5s, battaglia a colpi di accuse e rivendicazioni (2)

- Ma nella guerra ad alta tensione tra i gialloverdi oggi prende la parola anche il garante e fondatore del Movimento Cinque stelle. Beppe Grillo, infatti, dalle colonne del suo blog afferma che si eleverà "per salvare l’Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non sopravviveremmo". Non senza lanciare un messaggio più politico ai suoi: "Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il paese dal restyling in grigioverde dell’establishment, che lo sta avvolgendo". La contrapposizione a distanza tra Lega e Movimento cinque stelle, però, va avanti anche a colpi di rivendicazioni e accuse. Ed è così che, per esempio, il sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci esultando per i risultati della pace fiscale, attacca i pentastellati: "Con la riapertura dei termini, prevista nel decreto Crescita, le domande di adesione complessive per rottamazione-ter e Saldo e stralcio hanno superato i 2 milioni. Un dato che conferma il successo della pace fiscale voluta dalla Lega al governo, nonostante alcuni no dei Cinque stelle". Il M5s, invece, pubblica sul suo blog addirittura una lista con tutte le misure "andate in fumo", dal salario minimo al blocco della revoca delle concessioni ad Autostrade, e rincara: "#CitofonareLega per i danni che subiranno gli italiani". La battaglia, tuttavia, iniziata in realtà giovedì, subito dopo l’annuncio della crisi di governo ufficializzato da Salvini, è destinata a continuare. E da lunedì, quando si riunirà al Senato la conferenza dei capigruppo per decidere il timing della mozione di sfiducia della Lega contro il premier Giuseppe Conte, si sposterà direttamente in Parlamento. (Rin)