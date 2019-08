Milano: Comazzi (FI), commercianti danneggiati da chiusura corso Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Comune di Milano, sempre attento a non infastidire i rappresentanti dei centri sociali o le tante persone che bivaccano nei quartieri cittadini, non riserva le stesse premure nei confronti dei commercianti del centro, penalizzati dalla chiusura di corso Buenos Aires e costretti a subire perdite economiche notevoli”. Lo dichiara Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando la decisione del Municipio 3 relativa alla chiusura al traffico del corso per la celebrazione della Madonna dell’Urkupina della comunità boliviana milanese. “A detta dei rappresentanti di Ascobaires, sembra che l’amministrazione non si sia neppure preoccupata di avvertire per tempo i negozianti, che come specificato dal presidente di Ascobaires Gabriel Meghnagi perderanno l’intera giornata di lavoro, considerato che di sabato i commercianti lavorano prevalentemente di pomeriggio. Per quanto tempo ancora - conclude l’azzurro - dovremo sopportare una giunta sorda alle richieste dei lavoratori e chiusa nella sua torre d’avorio?”. (Com)