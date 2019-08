Governo: De Petris (Leu), opposizioni non votino mozione sfiducia Lega

- La senatrice di Liberi e uguali Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, in una nota osserva: "Questo governo ha fatto solo enormi danni ed è giusto che se ne vada a casa. Ciò non significa - avverte però - che le opposizioni debbano prestarsi al gioco furbesco della Lega votando la sua mozione di sfiducia. Politicamente l'esito del dibattito sarà comunque lo stesso e Conte si dovrà dimettere. Non è il caso di aiutare Salvini nei suoi loschi giochi". In ogni caso, continua la senatrice, "è fondamentale chiarire subito che non sarà Matteo Salvini, leader della Lega e candidato premier, a gestire dal Viminale la campagna elettorale. Sarebbe un insulto alla democrazia e alla correttezza della prova elettorale. C'è una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Quella è la prima che deve essere votata". (Com)