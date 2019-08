Business news: Indonesia, crescita costante nel secondo trimestre 2019

- L’economia dell’Indonesia è riuscita a mantenere un tasso di crescita costante nei tre mesi sino a giugno, mentre il presidente di quel paese, Joko Widodo, si prepara all’inizio del suo secondo mandato delineando piani per il sostegno all’economia nazionale in un contesto di crescente incertezza globale. Il prodotto interno lordo reale della prima economia del Sud-est asiatico è aumentato del 5,05 per cento tra aprile e giugno di quest’anno, secondo i dati pubblicai dall’agenzia statistica indonesiana, Badan Pusat Statistik. I consumi privati, che generano oltre la metà del pil nazionale, sono aumentati del 5,17 per cento, grazie anche alla festività islamica dell’Eid al Fitr. Il tasso di crescita è in linea con la media annua del 5 per cento, che il presidente Widodo punta ad accelerare tramite politiche ad hoc a partire dal prossimo ottobre. (Fim)