Governo: M5s, da revoca concessioni Aspi a salario minimo, per misure in fumo "citofonare" Lega

- Il Movimento cinque stelle, in un post pubblicato sul Blog, addebita al ministro dell'Interno le responsabilità della caduta del governo e scrive: "Salvini ha fatto cadere il governo in pieno agosto. Dopo poche ore Autostrade, a cui il M5s stava per revocare la concessione, ha guadagnato milioni e milioni di euro in borsa. E mentre i Benetton si arricchiscono, le famiglie italiane rischiano di pagare un caro prezzo". Quindi, i pentastellati pubblicano una lista "dall’aumento dell’Iva allo stop del salario minimo, di ciò che hanno mandato in fumo e per cui - scrivono - dovete 'citofonare' Lega". L'elenco, utilizzando appunto il refrain "Citofonare Lega", parte proprio dall'aumento dell'Iva: "Il costo dei prodotti, a partire da quelli di prima necessità, aumenterà in maniera esponenziale. In questo modo ogni famiglia pagherà circa 1200 euro in più ogni anno. Citofonare Lega; bloccata la riforma taglia poltrone: stavamo per eliminare 345 poltrone con un risparmio per i cittadini italiani di 500 milioni a legislatura. Avremmo anche avuto un Parlamento più efficiente in grado di fare leggi con maggiore celerità. Citofonare Lega; bloccata la legge sul salario minimo: tutti quei cittadini che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera stavano per ricevere un aumento dello stipendio e invece continueranno a percepire salari da fame da 2-3 euro all’ora. Citofonare Lega". (segue) (Rin)