Governo: M5s, da revoca concessioni Aspi a salario minimo, per misure in fumo "citofonare" Lega (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il M5s, quindi, continua con la lista e scrive: "Bloccata la legge sull’acqua pubblica: in fumo la legge che avrebbe permesso ai cittadini di usufruire di un servizio migliore che avrebbe prodotto risparmi nella propria bolletta. Invece continueranno ad arricchirsi le multinazionali. Citofonare Lega; non nascerà la Commissione d'inchiesta sulle banche: non verrà fatta luce sugli scandali delle banche che hanno causato danni, con enormi perdite di soldi, agli italiani. I cittadini continueranno ad essere le vittime del Sistema mentre le banche si arricchiranno. Citofonare Lega; salta la revoca delle Concessioni ad Autostrade: i responsabili del crollo del Ponte Morandi, che ha causato la morte di 43 persone, continueranno a guadagnare fior di miliardi. Le concessioni rimarranno in mano ai Benetton e non pagheranno nemmeno un euro per questa tragedia. Citofonare Lega; bloccata la Riforma della Giustizia: stavamo per velocizzare i tempi dei processi che fino ad oggi hanno avuto una durata troppo lunga. Inoltre eravamo pronti a separare la carriera tra magistratura e politica. Citofonare Lega". (segue) (Rin)