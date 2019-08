Governo: M5s, da revoca concessioni Aspi a salario minimo, per misure in fumo "citofonare" Lega (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lista stilata dal Movimento, infine, rientra la legge sulla sanità, anch'essa bloccata: "Continueremo a leggere sui giornali di scandali di corruzione e concorsi truccati nella sanità, con raccomandati che andranno avanti e faranno carriera. Dunque i cittadini italiani non saranno messi nelle condizioni di poter accedere a un servizio sanitario dignitoso. Inoltre ci saranno infermieri e medici, seri e preparati, che saranno costretti ad andare all’estero per trovare un posto di lavoro. Citofonare Lega. Questo - conclude il M5s - è solo un piccolo elenco di tutte le cose che la Lega ha bloccato e dei gravissimi danni che sta causando ai cittadini italiani. Governare non è un gioco, la Lega ha dimostrato di avere a cuore solo i propri interessi. Cinici e incoscienti". (Rin)