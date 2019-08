Ucraina: presidente Zelensky nomina nuovo capo dipartimento per sicurezza informazioni

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Mykola Kuleshov a capo della sezione per il controspionaggio, la protezione degli interessi statali e la sicurezza delle informazioni nel Dipartimento per i servizi di sicurezza dell'Ucraina (Sbu). La nomina è avvenuta, come riferisce l'agenzia di stampa "Interfax Ucraina", in base al decreto presidenziale 590/2019. Dal 2014 Kuleshov deteneva il ruolo di vice capo della sezione per il controspionaggio, la protezione degli interessi statali e la sicurezza delle informazioni nel Dipartimento per i servizi di sicurezza dell'Ucraina. (Res)