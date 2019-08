Governo: Celli (RtR), Pd sia punto riferimento civici contro forze sovraniste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche tra i gruppi capitolini si riflette dopo la crisi di governo. In una nota la consigliera della lista civica "Roma torna Roma", scrive: "Niente di nuovo sotto il sole di agosto. La crisi politica delle ultime ore è solo la sommatoria di insulti e litigi che hanno accompagnato questa strana coppia al governo sin dall'inizio.Tutto era già scritto nel dna di questa coalizione in salsa populista, un minestrone di culture politiche, fallito prima di cominciare". Celli si appella al Pd: "Di fronte a questo scenario, come liste civiche facciamo appello al Partito Democratico che, unito e coeso, può aprirsi ed essere il riferimento di un mondo più ampio con l'unione di tutte le forze politiche democratiche, civiche, sociali e imprenditoriali, capace di opporsi alle destre populiste e sovraniste. Diversamente rischiamo come Paese l'isolamento e la regressione dei diritti civili, a cominciare da quelli delle donne e delle persone più fragili. Questa nuova coalizione se sarà capace di dare realmente spazio al mondo civico, con valori di sinistra e quadri dirigenti nuovi, può costruire un futuro diverso per l'Italia". (Com)