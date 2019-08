Rifiuti Roma, Pedica (Pd): Raggi si accorge a ferragosto che situazione è grave

- Dopo l'appello della sindaca Virginia Raggi a riunire "anche a ferragosto" la cabina di regia con Ministero dell'Ambiente e Regione Lazio per scongiurare un'emergenza rifiuti in autunno, puntuali arrivano le critiche delle opposizioni. In una nota l'esponente del Pd romano Stefano Pedica attacca: "Raggi si accorge a ferragosto che la situazione dei rifiuti a Roma è grave e chiede al ministero dell'Ambiente di anticipare la cabina di regia per il monitoraggio dell'ordinanza regionale. Dopo anni di inerzia, la sindaca finalmente si è accorta di aver messo la città in brutto pasticcio e come al solito cerca di scaricare la responsabilità sugli altri". "Le ordinanze - prosegue Pedica - non risolvono il problema per sempre. Serve uno sforzo per far tornare la situazione alla normalità 365 giorni l'anno. Servono nuovi impianti e una differenziata che funzioni veramente e non la solita 'romanella' di Raggi. È ora di tirare fuori un piano vero, altrimenti Roma sarà sempre in perenne emergenza". (Com)