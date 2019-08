Milano: tenta di rubare zaino in stazione Centrale, arrestato 66enne

- Un cittadino cubano di 66 anni è stato arrestato giovedì scorso dagli agenti della Polizia Ferroviaria in stazione Centrale per aver rubato uno zaino a un viaggiatore in attesa di prendere il treno. Gli uomini della sezione di polizia giudiziaria del Compartimento Polfer per la Lombardia hanno notato l'uomo che, aggirandosi tra i numerosi viaggiatori prestava un particolare interesse per i loro bagagli. Il 66enne è entrato in un bar e, dopo essersi seduto di fianco ad un viaggiatore intento a consumare la colazione, si è impossessato del suo zaino che si trovava a terra. Il ladro ha tentato di uscire subito dal locale ma è stato prontamente bloccato dagli agenti che avevano assistito alla scena. Lo zaino è stato restituitoviaggiatore. (Com)