Difesa: Repubblica Ceca, jet Gripen da settembre in missione nei cieli del Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da settembre i jet Gripen dell'aeronautica ceca pattuglieranno lo spazio aereo di Estonia, Lettonia e Lituania, nel Mar Baltico, come parte di una missione Nato. Lo rende noto l'esercito di Praga. Secondo l'emittente "Radio Prague", i velivoli della Repubblica Ceca parteciperanno a questa missione insieme a Belgio e Danimarca. I piloti cechi contribuiranno dunque alla sicurezza dei cieli del Baltico, come già avvenuto in precedenza nel 2009 e nel 2012. Più recentemente i Gripen di Praga sono stati impiegati per il controllo dei cieli dell'Islanda.(Vap)