Terrorismo: uomo armato apre il fuoco in moschea a Oslo, arrestato

- Un uomo armato ha fatto irruzione oggi in una moschea di Oslo, in Norvegia, aprendo il fuoco sui fedeli e ferendo una persona. Successivamente è stato arrestato. Lo ha fatto sapere la polizia locale in un comunicato, secondo cui non vi sono indicazioni sul coinvolgimento di altre persone. In un successivo tweet, la polizia norvegese ha descritto il responsabile come un “giovane bianco” che non è ancora stato identificato. (Res)