Animali: due montoni liberi alla stazione di Rho/MI, salvati da agenti Polfer

- Due montoni che scorrazzavano liberi nell'area della stazione ferroviaria di Rho sono stati messi in salvo dagli agenti della Polfer di Rho. Per evitare che gli animali potessero arrivare sui binari i poliziotti li hanno rinchiusi nel recinto di un cantiere allestito per alcuni lavori alle infrastrutture ferroviarie, in attesa che giungesse personale veterinario, immediatamente allertato. I due ovini sono stati così prelevati dal personale intervenuto e trasportati nella vicina sede di Cornaredo per le analisi sanitarie previste ed in attesa di risalire al proprietario.(Com)