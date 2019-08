Argentina: domani elezioni primarie in vista delle presidenziali, Macri e Fernandez i principali candidati

- Si svolgeranno domani in Argentina le elezioni primarie in vista delle presidenziali e politiche di ottobre. Pur mantenendo una importante valenza politica, si tratterà di un passaggio essenzialmente formale in quanto le candidature nei principali partiti sono già state definite. Il risultato che emergerà dagli scrutini fornirà in ogni caso una esatta fotografia delle forze in campo in vista degli scrutini finali. Le ultime inchieste mostrano uno scenario politico estremamente polarizzato con due candidati su tutti a contendersi la vittoria. Da una parte l'attuale presidente Mauricio Macri, a capo della coalizione "Juntos por el Cambio" (Jc), leggermente sfavorito nei sondaggi con percentuali che vanno dal 35 al 40 per cento; dall'altra Alberto Fernandez, alla guida del "Frente de Todos" (FdT) e in ticket con Cristina Kirchner, con percentuali dal 37 al 42 per cento. Indietro con percentuali che non superano il 10 per cento nei sondaggi, l'ex ministro dell'Economia, Roberto Lavagna, e il liberale di destra, José Luis Espert. (segue) (Abu)