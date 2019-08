Yemen: Aden, governo accusa separatisti di tentato golpe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In giornata gli Emirati Arabi Uniti hanno espresso forte preoccupazione per gli scontri armati in corso ad Aden, invitando le parti a fermare le ostilità per proteggere la sicurezza dei cittadini. I combattimenti sono in corso da quattro giorni e vedono opporsi le forze governative e i gruppi separatisti del sud. Finora, secondo i media locali, almeno 20 persone, tra cui cinque civili, sono rimasti uccisi negli scontri. Il capo della diplomazia emiratina, Abdullah bin Zayed al Nahyan, ha ricordato che “occorre concentrare gli sforzi sulla lotta ai ribelli Houthi e ai gruppi terroristici”. (segue) (Res)