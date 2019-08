Atp Finals: botta e risposta regione Piemonte-comune Torino su cabina regia

- La cabina di regia istituita dal comune di Torino per l'organizzazione delle Atp Finals di tennis del 2021 non è stata apprezzata dalla regione Piemonte che la ritiene uno sgarbo istituzionale: "Non eravamo a conoscenza né dell'iniziativa né tantomeno dei nomi di questa fantomatica cabina. Forse il Comune non ha più bisogno dei 7,5 milioni che abbiamo stanziato per organizzare l'evento?" chiosano gli assessori allo Sport e al Bilancio Fabrizio Ricca e Andrea Tronzano. Da Palazzo Civico puntualizzano che "la cabina di regia e i comitati operativi interni all'ente, varati e annunciati dalla città di Torino per l'organizzazione delle Atp Finals di tennis riguardano, esclusivamente, servizi comunali e progetti in capo alla Città. Non si tratta ancora del comitato organizzatore dell'evento che invece verrà organizzato più tardi e includerà tutte le istituzioni e le federazioni sportive coinvolte nell'evento". (Rpi)