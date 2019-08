Governo: Meloni, italiani non sanno che farsene di consigli politici stranieri

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un post su Facebook, scrive: "Come non detto. Puntuale con ogni campagna elettorale, torna anche il sedicente 'pericolo fascista'. Questa volta, però, il Pd e la sinistra italiana sono stati bruciati sul tempo da un politico tedesco, Marian Wendt, il quale ha aggiunto che una coalizione Fd'I-Lega sarebbe 'molto pericolosa'". Quindi, Meloni prosegue: "A questo signore che pontifica sull'Italia dico di stare tranquillo e tornare ad occuparsi della Germania. Gli italiani non sanno che farsene dei consigli interessati dei politici stranieri e sanno decidere benissimo da soli da chi essere governati".(Rin)