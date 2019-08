Difesa: Iran presenta il suo nuovo radar Falagh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha svelato questa mattina il suo nuovo radar per la difesa aerea Falgh, capace di “individuare missili e troni a una distanza di 400 chilometri”. Lo riporta l’agenzia di stampa “Isna”, secondo cui si tratta di una versione locale del radar di sorveglianza russo “Gamma”. Finora, aggiunge “Isna”, il sistema era rimasto non operativo a causa “delle sanzioni, della mancanza di componenti di ricambio e dell’impossibilità per i tecnici stranieri di riparare i danni”. Il nuovo Falagh è stato svelato in un momento in cui sono al picco massimo le tensioni tra la Repubblica islamica e gli Stati Uniti, che lo scorso anno si sono ritirati unilateralmente dall’accordo del 2015 sul nucleare iraniano. (segue) (Res)