Difesa: Iran presenta il suo nuovo radar Falagh (2)

- Lo scorso mese di giugno i Guardiani della rivoluzione islamica dell’Iran hanno annunciato l’abbattimento di un drone statunitense Global Hawk con un missile superficie-aria, notizia tuttavia negata dagli Usa. “Il nuovo radar è in grado di identificare e trovare tutti i tipi di missili da crociera, di caccia con capacità stealth, di droni e di missili balistici in un raggio di 400 chilometri”, ha spiegato il generale Alireza Sabahi-Fard, capo delle forze di difesa aerea, nel corso della cerimonia. Secondo l’ufficiale, il Falagh è anche in grado di connettersi al sistema di difesa aerea dell’Iran e di integrare il sistema missilistico S-300 acquistato dalla Russia e installato nel marzo del 2016. (Res)