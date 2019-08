Milano: De Corato (Fd'I), ancora una volta centrosinistra penalizza commercianti di corso Buenos Aires

- Il centrosinistra milanese "penalizza ancora una volta il commercio milanese". A dirlo è l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale commentando la decisione del Municipio 3, appoggiata dall'Amministrazione comunale, di chiudere al traffico corso Buenos Aires per la celebrazione della Madonna dell'Urkupina della comunità boliviana milanese. "Con questa scelta - dichiara l'ex vicesindaco di Milano - il sindaco Sala e la sua Giunta, penalizzano ancora una volta il commercio milanese in una fase della giornata come quella odierna, che rappresenta il momento di maggior introito della settimana per tutti i commercianti, soprattutto in questa zona". "Il Municipio 3, avallato dalla Giunta di centrosinistra, ha deciso di chiudere l'intero corso per una celebrazione boliviana quando, invece, avrebbe potuto scegliere un altro momento ed altre circostanze. Questa scelta dell'Amministrazione – ha poi concluso l'assessore di Fratelli d'Italia - rappresenta un enorme danno verso tutti i commercianti milanesi, in particolare nei confronti dell'associazione Ascobaires presieduta da Gabriel Meghnagi, a cui rivolgo la mia vicinanza e massima solidarietà".(Com)