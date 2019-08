Migranti: Meloni, da Richard Gere comparsata, spot concordato con Open Arms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, dopo la conferenza stampa di questa mattina a Lampedusa della Ong Open Arms e a cui ha preso parte anche l'attore Richard Gere, in un post su Facebook scrive: "Secondo i dati ufficiali, il 90 per cento di chi è sbarcato illegalmente in Italia negli ultimi anni è uomo e solo il 10 per cento donna. Ma quando una star di Hollywood come Richard Gere decide di fare la sua comparsata a favore di telecamera su una nave Ong, guarda caso, spuntano per la foto moltissime donne. Perché per i nuovi schiavisti è più facile fare propaganda immigrazionista facendo vedere donne e bambini che non solo uomini adulti (come avviene di solito). Ci prendono per scemi? Open Arms e Richard Gere da quanto tempo hanno concordato questo spot?". (Rin)