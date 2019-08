Nord Macedonia: Procura speciale e presunto caso di estorsione, esplode la polemica politica (2)

- Il caso di estorsione si incentra sull'accusa secondo cui l'imprenditore Orce Kamcev, agli arresti domiciliari in quanto indagato dalla stessa Procura speciale intercettazioni nel caso "Impero", avrebbe pagato con una grossa somma di denaro Bojan Jovanovski, personaggio cui si fa riferimento con il nome in codice Boki 13, per sfruttare i suoi legami con il procuratore Janeva e ottenere in cambio l'assoluzione o uno sconto di pena. Nei video diffusi la Janeva verrebbe chiamata al telefono da Jovanoski, che si trova di fronte a Kamcev, per rassicurare quest'ultimo sul fatto che il Procuratore speciale avrebbe "tutto sotto controllo". (segue) (Mas)