Governo: Paragone (M5s), tagliamo poltrone e poi al voto, che paura avete?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento cinque stelle Gianluigi Paragone, in una nota, osserva: "Come se non bastasse una crisi di governo artificiale, fatta solo per assecondare le velleità da sondaggio di Matteo Salvini, uno che non si fa scrupoli a far cadere un governo che ha portato la disoccupazione a percentuali ad una sola cifra dopo quasi 10 anni, il sistema vuole continuare a prendere per i fondelli gli italiani. Ci si mette anche il redivivo Berlusconi, che in vista di un accordo con Salvini per tornare a dettare legge sulle sorti di questo paese, dice che il taglio dei parlamentari lo potrà fare il prossimo governo. A lui - insiste Paragone -, come alla Lega e a tutte le forze politiche, diciamo: votiamo subito il taglio del numero dei parlamentari, manca solo il passaggio alla Camera, e poi andiamo al voto. Che paura avete?".(Com)