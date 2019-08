Aerotrasporto: Enac, verifiche su riapertura scalo Forli e servizio antincendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento a notizie riportate oggi da alcuni organi di stampa su presunti errori nelle comunicazioni tra istituzioni in merito alla procedura di riapertura dell'Aeroporto di Forlì, con particolare riferimento alla riclassificazione dello scalo rispetto alla categoria antincendio, l’Ente nazionale per l’aviazione civile precisa in una nota che provvederà a verificare quanto riportato dalla stampa, ancorché tutte le comunicazioni intercorse, già dal dicembre dello scorso anno, siano avvenute, come da prassi della Pubblica amministrazione, attraverso posta certificata, e siano state indirizzate agli indirizzi Pec risultanti dai siti delle rispettive amministrazioni coinvolte nel procedimento. Con l'occasione, l'Enac esprime soddisfazione per lo sblocco della procedura frutto dell'intensa e costruttiva attività di collaborazione intercorsa in questi mesi con le competenti strutture del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministero dell'Interno - Dipartimento del Vigili del fuoco. (Com)