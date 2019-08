Santa Severa: in piazza il tradizionale concerto della fanfara della polizia

- Si è tenuto ieri, 9 agosto, nell'incantevole cornice di piazza lungomare Pyrgi di Santa Severa, il tradizionale concerto di mezza estate della fanfara della Polizia di Stato, diretto dal maestro Secondino De Palma. Per la gioia degli appassionati di auto e moto, sono stati esposti vari veicoli, dalla famosa Lamborghini Huracan, impiegata dalla Polizia stradale per il servizio di trasporto organi, a due moto della specialità, a due mitiche auto storiche: l´Alfa Romeo 1900, conosciuta come la "pantera dagli occhi gialli" e l'alfa Romeo 1600, protagonista dei film polizieschi degli anni 70. La fanfara della Polizia, composta da cinquanta musicisti-poliziotto, nasce per accompagnare le sfilate e le cerimonie ufficiali della Polizia di Stato e, nel corso del tempo, ha ampliato i suoi settori di intervento partecipando a eventi culturali a scopo benefico di rilevo nazionale e internazionale. È stato ricco il repertorio della serata, da "torna a Surriento" del maestro De Curtis interpretata dal tenore Francesco Grollo a l'Aida di Giuseppe Verdi, da uno splendido medley delle più famose hits di Gloria Gaynor alla leggerezza del sirtaki de "La danza di Zorba" passando per "O surdato `nnamorato" di Califano e Cannio.Ha concluso l'esibizione, l'esecuzione della marcia d´ordinanza della Polizia di Stato "Giocondità" di Giulio Andrea Marchesini e l´inno nazionale, "il canto degli italiani" di Michele Novaro, cantato dal tenore Francesco Grollo.(Com)