Anzio: nuovi parcheggi per i diversamente abili e 11 parcometri tecnologici

- Novità per il parcheggio ad Anzio. Undici moderni parcometri, presto anche con pagamento bancomat, sette ulteriori posti auto per i diversamente abili in Via Fanciulla d'Anzio, nuovi parcheggi per i mezzi a due ruote nei pressi di Via del Faro, la nuova segnaletica in Piazza della Pace sono alcuni degli interventi realizzati quest'estate dall'amministrazione. "Anche in un momento delicato della stagione turistica, con presenze record sul territorio - dichiara il sindaco Candido De Angelis - noi continuiamo a lavorare per assicurare nuove opere pubbliche e nuovi servizi per la cittadinanza. Gli interventi sulla viabilità ed i parcheggi, con l'isola pedonale integrale, modulata in base all'esaurimento dei posti auto all'interno dell'area del centro cittadino e con l'efficace servizio trenino- navetta, si aggiungono ai diversi atti, per la sistemazione delle scuole e delle strade comunali, per un investimento complessivo di oltre un milione e mezzo di euro, che abbiamo adottato in Giunta giovedì scorso".(Com)