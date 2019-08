Governo: Laforgia (Leu), Salvini straccia Costituzione, mettiamo in campo proposta

- Il senatore eletto in Liberi e uguali e coordinatore nazionale di éViva Francesco Laforgia analizza in una nota gli sviluppi della crisi di governo e afferma: "Mattarella si prende qualche giorno di relax. Il messaggio è chiaro: chi detta tempi e modalità dei processi istituzionali è il capo dello Stato. Secondo Costituzione. Espressioni come 'voglio le elezioni il 13 Ottobre', 'i parlamentari alzino il culo e vengano a Roma' sono le uscite di un fascistello arrivato in Parlamento con il 17 per cento dei consensi e che vuole stracciare la nostra Bibbia laica, la Costituzione e uscire dall'euro". Poi Lafrogia avvisa: "Le elezioni arriveranno presto. Bisognerà organizzare un campo che non può stare insieme solo con il collante della paura per la slavina antidemocratica. Ma sulla base di una proposta che, su lavoro, scuola, progressività fiscale, welfare, transizione ecologica, dica ai milioni di elettori, incantanti da un ministro dell'Interno fannullone, che li sta prendendo letteralmente per i fondelli. E che per loro si sta confezionando un bell'ombrello di Altan. Liberismo sfrenato, diritti buttati in discarica, soldi a chi ha di più, smantellamento della scuola e della sanità pubblica". (segue) (Com)