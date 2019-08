Governo: Laforgia (Leu), Salvini straccia Costituzione, mettiamo in campo proposta (2)

- In un quadro così, continua il senatore di Leu, "io non voterò una mozione di sfiducia proposta dalla Lega. Non agevolerò un crono-programma deciso tra un mojito e un negroni sulla spiaggia. I gruppi parlamentari che non vogliono smantellare la Costituzione si parlino. I gruppi parlamentari, che sono una cosa un po' diversa dalle forze politiche, se non vogliamo alimentare la deriva secondo la quale le forze fuori dal Parlamento decidano delle sorti del Parlamento stesso. Vuol dire dar vita a giochi di palazzo, inciuci, governicchi? Stupidaggini. Vuol dire far rientrare i Cinque stelle nei binari della Costituzione, permettere loro di ricollocarsi nell'alveo più naturale. Dare loro la possibilità di dire che hanno sbagliato su tanti passaggi (conosco decine di senatori che hanno preso "ansiolitici" per aver votato quella porcata del sicurezza-bis). E perché no, consentire di ridimensionare o liberarsi di quelle leadership che li hanno portati a violentare se stessi, il messaggio stesso per cui sono nati e sono stati votati". Perché, Laforgia prosegue la sua analisi, "dentro quei milioni di elettori che hanno votato per il M5s c'è il paese reale. Elettori che hanno pensato che la sinistra li abbia traditi. Adesso occorre far passare un po' di tempo, decantare, ragionare. E ripagare Salvini con la sua stessa moneta. E nel frattempo prendersi lo spazio per smontare e rimontare una sinistra che ha bisogno di un riscatto. In fondo, non è così difficile se si fa tornare, in grande stile, la politica". (Com)