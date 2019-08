Romania: protesta a Bucarest, portavoce gendarmeria invita a rispetto legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro della gendarmeria romena, impiegata oggi a Bucarest durante le proteste di piazza, sarà incentrato sul dialogo con i manifestanti nell'ottica dell'esigenza di rispetto della legalità. Lo ha dichiarato il portavoce della gendarmeria romena, Georgian Enache, in vista della protesta di piazza di oggi davanti alla sede del governo, che avviene ad esattamente un anno di distanza dalla manifestazione che si concluse in modo violento a Bucarest con molte critiche sull'operato delle forze di sicurezza romene. "La nostra raccomandazione è di rispettare la legge, comunicare apertamente con noi su ogni aspetto che potrebbe portare disturbo alla quiete pubblica al fine di rispondere in maniera adeguata se richiesto. Voglio essere chiaro: non è nell'interesse di nessuno generare situazioni di tensioni o conflitti", ha detto il portavoce romeno secondo cui ogni eventuale intervento "sarà analizzato e calcolato in base ai rischi e ai danni che ci possono essere". (segue) (Rob)