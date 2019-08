Roma: dopo una lite accoltella la mano della moglie, arrestato 39enne

- Erano passate da poco le 23.30 di ieri sera quando, dopo l'ennesima lite con la moglie, B.F., 39enne romano residente aVallerano Castel di Leva, ha perso la testa. Preso un coltello da cucina l'uomo ha colpito la moglie alla mano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione che hanno arrestato B.F. e lo hanno accompagnato in carcere. Per fortuna la donna non ha riportato una ferita grave. La prognosi è stata fissata dai medici in otto giorni. (Rer)