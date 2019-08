Libia: Unsmil, da Haftar nessuna risposta su proposta tregua

- L’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar non ha finora risposto alla proposta di una tregua in occasione dell’Eid al Adha, la festa islamica del sacrificio che si celebrerà per quattro giorni a partire da domani. Lo ha reso noto in un comunicato la Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), che esprime “rammarico” e “preoccupazione”. Il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli aveva invece accolto favorevolmente la proposta con un comunicato diramato nella serata di ieri, fissando però quattro condizioni. La prima è che la tregua includa "tutte le aree degli scontri" e che venga completamente fermata "ogni avanzata". La seconda prevede la proibizione di attività aeree e di ricognizione sull'intero spazio aereo nazionale. Il Gna chiede inoltre che la tregua non venga utilizzata per lo spostamento di convogli e per la mobilitazione di truppe. (segue) (Lit)