Libia: Unsmil, da Haftar nessuna risposta su proposta tregua (2)

- L'ultima condizione, infine, è che Unsmil monitori l'attuazione dell'accordo e riferisca di eventuali violazioni. In mattinata, tuttavia, un colonnello dello Stato maggiore delle forze del Gna, Nasser al Qaid, ha annunciato invece la propria opposizione a qualunque tregua con l’Lna di Haftar. “Respingiamo la tregua nell’insieme e nello specifico”, ha affermato l’ufficiale in un’intervista all’emittente televisiva “Febbraio”. “Di quale tregua stiamo parlando? Nella nostra legge militare, non c’è tregua tra fuorilegge ed esercito ufficiale”, ha spiegato Al Qaid. A Tripoli è in corso dal 4 aprile scorso un'offensiva delle forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. (Lit)